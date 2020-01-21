 "Кернел" сократил продажи подсолнечного масла на 9% (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кернел" переработал в октябре-декабре 943 тыс. тонн семян масличных культур (940,56 за аналогичный период прошлого ФГ) и задействовав полную мощность маслоэкстракционных заводов в отчетном периоде установил новый производственный рекорд.

Объемы экспорта зерна из Украины во втором квартале 2020 финансового года выросли на 30% - до 2,26 млн тонн, из которых 1,4 млн тонн зерна было получено от внешних поставщиков, а остальное было произведено сельскохозяйственным подразделением компании, отмечается в документе.

Как сообщается в документе, перевалка зерна на экспортных терминалах группы за этот период увеличилась на 35% - до 1,69 млн тонн, что обусловлено значительным ростом экспорта зерна из Украины и увеличением использования первой очереди ТрансГрейнТерминала.

В отчете говорится, что компания сократила во втором квартале 2020 ФГ прием зерновых и масличных на хранение на 11% – до 2 млн тонн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".