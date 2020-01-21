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 "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза" (обновлено)

По просьбе "Нафтогаза" с активов российского "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Согласно сообщению, активы "Газпрома" были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года.

Российская компания уточняет, что Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды – 10 января, а Люксембург – 11 января.

Арест активов был частью разбирательства российской компании с "Нафтогазом" из-за контракта на транзит газа. В январе прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что у российской нефтекомпании "за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов".

По его словам, на тот момент, Украине удалось арестовать имущество на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Кроме того, Киев требовал арестовать активы российской компании и в Латвии в рамках выплат по иску о компенсации.

НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook прокомментировал ситуацию.

"Нам пишут люди, спрашивают, что за предательство. Объясняем. Эти аресты накладывались на активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019. Долг уплачен", - сообщает "Нафтогаз".

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Как сообщалось, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от попыток взыскать активы российского "Газпрома" в рамках выполнения решения арбитража, а также от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. Кром етого Украина взяла обязательство отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд), наложенного по решению АМКУ.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170897
 
 
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 Топ комментарии
 
А шо тут скажешь? Перемога!
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А в дёсна ещё не "целоваются"??? "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8781
А в это время ребята гибнут от ОБСТРЕЛОВ !! Сегодня погиб украинец! "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8781
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ,УКРАИНЦЫ???
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Зеленський та його прибічники в навтогазі повинні сісти за такі рішення . Надіюсь так і буде. Зрадники.
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А в дёсна ещё не "целоваются"??? "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8781
А в это время ребята гибнут от ОБСТРЕЛОВ !! Сегодня погиб украинец! "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8781
ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ,УКРАИНЦЫ???
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Зеленський та його прибічники в навтогазі повинні сісти за такі рішення . Надіюсь так і буде. Зрадники.
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Ну зеленые конечно говно, но в данном случае зрады нет. Ведь арест для принудительного снятия долга, который кацапы вернули сами.
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фуйлу и газпрому проще отдать 3 млрд. долларов по решению суда(а не отдать они НЕ МОГУТ) и заплатить "чуток" в карман вислюка оманського и Ко, чем лишится в будущем имущества газпрома в ЕС на десятки млрд.долларов
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Учи матчасть. Кроме долга в 3 млрд (который ********* должна была отдать по решению суда) были еще требования аж на 12 лярдов... И вот и по этим искам был наложен арест, а не по тому на 3 лярда. . Так вот **** зеленая простила эти 12 лярдов и отказалась от всех других претензий. Ну а раз претензий больше нет, то и арест снят.
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власть предатели! все в пользу РФ делает!
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Сьогодні вже всі розуміють,що ******* "влада" в Украіні не має нічого спільного з Конститцією та державністю. Ми,народ, практично,фактично і реально кинуті на призволяще цією групою людей,що займає керівні владні пости. Кожен день нас обдурюють тим,що влада діє в рамках законів, життєвого простору,суспільноі солідарності,суспільного благоутворення,суспільних цінностей. Але хід подій кожного дня говорить інше і зворотнє. Ми і наше спільне життя втрачають імунітет перед характерними антинародними діями ...самоі керівноі частини держави.Думайте,що далі може бути...
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скорей всего газпром тупо тролит пытаясь заработать хоть какие -то дешёвые дивиденты просравшись репутационно и на бабки в Стокогльме. Ещё один показательный урок власть имущим с кем имеют дело. Уже давно пора растормозиться.
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Вибори!!! Вибори!!! Вибори!!!
Геть зелену трясовину!
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Ну что ж, осталось совсем малость,Путина в жопу еще поцеловать прилюдно.
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Как насчет звонка с поздравлениями от Вовы ПолШестого?
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Завтра проснемся а государства Нема зелох в кацапский округ сдал Украину
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