 "Газпром" объявил об отмене ареста активов в Европе по просьбе "Нафтогаза"

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Согласно сообщению, активы "Газпрома" были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года.

Российская компания уточняет, что Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды – 10 января, а Люксембург – 11 января.

Арест активов был частью разбирательства российской компании с "Нафтогазом" из-за контракта на транзит газа. В январе прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что у российской нефтекомпании "за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов".

По его словам, на тот момент, Украине удалось арестовать имущество на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Кроме того, Киев требовал арестовать активы российской компании и в Латвии в рамках выплат по иску о компенсации.

Читайте также: Руководство "Нафтогаза" еще не получило премии за выплаченные "Газпромом" $2,9 миллиарда, – Витренко

Как сообщалось, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от попыток взыскать активы российского "Газпрома" в рамках выполнения решения арбитража, а также от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. Кром етого Украина взяла обязательство отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд), наложенного по решению АМКУ.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.