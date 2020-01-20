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 В е-кабинете застройщика заработал чат-бот для жалоб на коррупцию, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины открыло в "Электронном кабинете застройщика" возможность пожаловаться на коррупцию.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook, передает БизнесЦензор

"Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал открытие канала, куда застройщики могут пожаловаться на коррупционеров. Итак, отныне это можно сделать через чат-бот (телеграм или виджет), который находится на сайте Электронного кабинета застройщика. В окошке онлайн-консультанта нужно нажать кнопку "Сообщить о коррупции" и отправить жалобу", - сказано в сообщении.

В Минцифры заверяют, что сообщения в чат-боте и поступившие на горячую линию обязательно будут рассмотрены специалистами.

Напомним, Кабмин в декабре 2019 года назначил первым заместителем и и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции юриста Елену Костенко, которая до этого занимала должность начальника Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

Министерство цифровой информации 13 декабря запустило сервис "Электронный кабинет застройщика", который позволяет предпринимателям регистрировать необходимые документы в онлайн-режиме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170888
 
 
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