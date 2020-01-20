 Нацбанк вложил 84% международных резервов в ценные бумаги

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, еще 11% от объема резервов хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальные 5% – это монетарное золото.

При этом 76,7% или $19,41 млрд размещено в активах, номинированных в долларах США, 10,6% или $2,68 млрд (в эквиваленте) – в евро, 2,3% или $0,58 млрд – в фунтах стерлингов, 2,3% или $0,59 – в японских иенах, 3,1% или $0,79 – в китайских юанях.

"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике", – отмечается в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что текущий объем резервов является достаточным как для осуществления текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержания ценовой стабильности.

Как сообщалось, по данным НБУ, по итогам 2019 года международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув максимума с декабря 2012 года,.

Таким образом, в декабре резервы увеличились на 15,4% или на $3,37 млрд благодаря активной скупке валюты на межбанке.