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 Нацбанк вложил 84% международных резервов в ценные бумаги

По состоянию на 1 января 2020 года $21,31 млрд или 84% средств международных резервов Украины было вложено в ценные бумаги с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА), тогда как месяцем ранее в этих инструментах хранилось $18,78 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, еще 11% от объема резервов хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальные 5% – это монетарное золото.

При этом 76,7% или $19,41 млрд размещено в активах, номинированных в долларах США, 10,6% или $2,68 млрд (в эквиваленте) – в евро, 2,3% или $0,58 млрд – в фунтах стерлингов, 2,3% или $0,59 – в японских иенах, 3,1% или $0,79 – в китайских юанях. 

"Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике", – отмечается в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что текущий объем резервов является достаточным как для осуществления текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержания ценовой стабильности.

Как сообщалось, по данным НБУ, по итогам 2019 года международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув максимума с декабря 2012 года,.

Таким образом, в декабре резервы увеличились на 15,4% или на $3,37 млрд благодаря активной скупке валюты на межбанке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170887
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Что там по переговорам с МВФ про кредит???
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У ценных бумаг, пусть и США, нет нужной степени ликвидности, и нет надежности, как у золота. Это довольно рисковано.
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