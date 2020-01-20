 Производство электроэнергии по "зеленому тарифу" выросло за год в 2 раза

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за прошлый год снизили выработку электроэнергии на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 83 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 38,84 млрд кВт-ч (+8,1% к 2018 году), Южно-Украинской – 17,53 млрд кВт-ч (-4,4%), Ривненской – 19,1 млрд кВт-ч (+8,8%), Хмельницкой – 7,55 млрд кВт-ч (-40%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 5,1% – до 55,78 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 6% – до 44,92 млрд кВт-ч, ТЭЦ и КУ – на 1,4%, до 10,86 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2019 году сократили производство на 34,5% – до 7,87 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,8% – до 1,76 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,9% (в 2018 году – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 36,3% (36,9%), ГЭС и ГАЭС – 5,1% (7,5%), блок-станций – 1,1% (0,9%), альтернативных источников – 3,6% (1,7%).

В декабре 2019 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 10,5% (на 1,67 млрд кВт-ч) по сравнению с декабрем 2018 года – до 14,2 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за 2019 год упал на 8,3% (на 1,9 млн Гкал) по сравнению с 2018 годом – до 20,9 млн Гкал.

Как сообщалось, по оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

Напомним, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме в 2018 году возросло на 2,5% по сравнению с 2017 годом – до 159,35 млрд кВт-ч. В том числе АЭС выработали 84,4 млрд кВт-ч (-1,4%), ГК ТЭС – 47,79 млрдкВт-ч (+6,3%), ТЭЦ и КУ – 11 млрд кВт-ч (+1,2%), ГЭС и ГАЭС – 12 млрд кВт-ч (+13,6%), блок-станции – 1,5 млрд кВт-ч (-1,9%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) - 2,63 млрд кВт-ч (+38,8%).