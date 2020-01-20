 Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – Госфинмониториг

Как сообщает пресс-служба ведомства, в части расследования фактов отмывания средств, полученных коррупционным путем, а также от присвоения государственных средств и имущества, правоохранителям направлено 211 материалов, сумма нарушений в них может составить 41,8 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Кроме того, в 2019 году в правоохранительные органы было направлено 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Из этих 106 переданных материалов, 32 материала содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией, 48 связаны с подозрениями в финансировании незаконных формирований на временно оккупированной территории Донбасса, а 34 материала – с финансовыми операциями лиц, в отношении которых введены международные санкции.

"В 48 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по итогам работы в 2018 году Госфинмониторинг сообщал о подготовке 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн.