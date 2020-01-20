 Транспортные предприятия за год увеличили перевозку грузов на 8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 2,1% – до 338,9 млрд ткм.

Согласно статданным, в 2019 году железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 262,6 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем в 2018 году.

Перевозка лесных грузов снизилась на 58,3%, строительных материалов – на 19,1%, лома черных металлов – на 21,9%, кокса – на 12,1%, цемента – на 4,9%, каменного угля – на 6,4%, черных металлов – на 5%, нефти и нефтепродуктов – на 5,7%.

Вместе с тем перевозка железной и марганцевой руды увеличилась на 2,7%, зерна и продуктов перемола – на 21%, химических и минеральных удобрений – на 31,5%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 41%. Объемы зарубежных перевозок грузов возросли на 2,3%.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака возросла на 13%, газа – на 1,1%, нефти – на 0,5%. Транзит аммиака увеличился на 16,3%, газа – на 3,3%. Транзит нефти уменьшился на 1,6%.