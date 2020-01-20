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Все про:мазут (27) экспорт (1579)

 Экспорт мазута за год вырос на 3%

Экспорт мазута из Украины в 2019 году увеличился на 3%, до 260 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (253 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

В том числе Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" снизил экспорт мазута на 5,3%, до 229 тыс. тонн. Весь экспортный объем был отправлен на внешний рынок через порт Одессы.

Шебелинский ГПЗ компании "Укргаздобыча" увеличил отгрузки мазута на экспорт почти в три раза. Так за 12 месяцев 2019 года "Укргаздобыча" экспортировала 32,9 тыс. тонн против 11,7 тыс. тонн за аналогичный период предыдущего года. В августе "Укргаздобыча" впервые отправила мазут по ж/д в страны Прибалтики.

Баланс украинского рынка мазута в 2019 году составил 88 тыс. тонн, что на 13% больше 2018 года. Импорт в 2019 году составил всего 700 тонн против 19 тыс. тонн в 2018 году.

Кременчугский НПЗ оценочно произвел 285 тыс. тонн мазута, Шебелинский - 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, в 2018 году экспорт мазута из Украины вырос на 22% - с 196 тыс. до 253 тыс. тонн из-за сокращения внутреннего рынка после ужесточения требований по содержанию серы.

С 2020 года в силу вступили ужесточенные требования к содержанию серы в судовом топливе, что повлечет за собой снижение глобального спроса на мазут.

В середине января 2019 года при цене нефти Brent $60 за баррель котировки мазута в портах Северо-Западной Европы составляли $340-350 за тонну. В январе 2020 года при цене нефти $64 за баррель котировки мазута составляют $270 за тонну (на 16 января).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170869
 
 
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