 Полиция расследует воровство денег на ремонте набережной Днепра за 490 миллионов

Соответствующие данные расследования Нацполиции приведены в постановлениях Индустриального райсуда Днепра от 13 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В июне 2018 года Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета заказал "СМД-Инвест" строительно-монтажные работы по капремонту элементов благоустройства ул. Набережной Победы от Мерефо-Херсонского моста до ул. Космической в ​​Днепре на 347,52 млн грн. Согласно дополнительным соглашениям, общая сумма договора была увеличена до 490 млн грн.

В постановлениях говорится, что основанием для оплаты подряда являются акты КБ2В, которые утверждаются заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов – директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета и подписываются заместителем директора департамента благоустройства и инфраструктуры - председателем тендерного комитета и должностными лицами генподрядчика.

Изучив и проанализировав стоимость и количество строительных материалов, объемов выполненных работ, которые заложены в технической документации в приложениях к договорам, следователи установили, что эти показатели завышены почти в 3 раза. А в общую стоимость заложен "откат" должностным лицам Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

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Так, по данным следствия, "СМД- Инвест" закупал у ООО "Филигрань" опоры "Tree-puntila" по 508 тыс. грн за штуку, хотя "Филигрань" приобрела их у TOB "Терно лайт" по 46 тыс. грн. В результате, предварительная сумма ущерба составляет почти 2,7 тыс. грн.

Также известно, что "СМД-Инвест" за 5,72 млн грн приобрело у ООО "Антал" игровой комплекс, купленный фирмой "Антал" у ООО "Новые горизонты 2005" за 3,42 млн грн.

Работы по текущему ремонту зеленых насаждений в парке "Прибрежный" "СМД-Инвест" заказывало в ООО "Днипрозеленбуд" за 13,66 млн грн, которое, в свою очередь, закупало материалы у КП "Горзеленстрой" Донецкого горсовета во главе с Олегом Плитченком , основателем которого является заказчик капремонта Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровской городского совета за 5,36 млн грн.

Кроме того, по данным следователей, "СМД- Инвест" закупал гранитную плитку у ООО "Акам" по завышенным на 20% ценам.

Таким образом, в действиях заместителя мэра, его подчиненного и других неустановленных должностных лиц Днепровской городского совета и должностных лиц подрядчиков усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следователи обратились в суд с ходатайством предоставить им доступ к документации о взаимоотношениях упомянутых частных фирм и документам по ремонту элементов благоустройства набережной Днепра, впрочем суд ходатайство не удовлетворил, поскольку предоставленные правоохранителями документы не свидетельствуют о наличии предусмотренных законом обстоятельств, обосновывающих необходимость доступа к документам.

Новомосковское "СМД-Инвест" принадлежит днепровцу Дмитрию Демченко. В 2015 году он был членом участковой избирательной комиссии от кандидата в мэры Днепра Бориса Филатова.

В 2010 году из состава учредителей фирмы вышел экс-директор Днепропетровского облводоканала Семен Шлаен. К тому же году он владел ПАО "Специализированное монтажное управление № 24", которое в 2016 году выиграло тендеры "Укртрансгаза" на 237,05 млн грн.

Демченко ранее владел сейчас ликвидированными ООО "Производственно-коммерческая фирма "Синтра", ООО "Спин Транс", ООО "Транспортно-экспедиционная компания "С-Тракс", ООО "Евросервискар". В последний фирме его партнерами были экс-депутат горсовета Днепра Игорь Билаковський и Сергей Краснопольский, который в 2010 году шел в мэры Днепра от "Союза левых сил", а в 2015 году – в Днепропетровский облсовет от партии "Самопомощь".

Заместителем городского головы - директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровской горсовета является Михаил Лысенко, заместителем директора департамента благоустройства и инфраструктуры - председателем тендерного комитета – Алексей Самилик.

В сентябре прошлого года в горсовете Днепра прошли обыски из-за подозрений в хищении 29 млн грн на ремонте Нового моста. Лысенко и Самилику вручили подозрение.