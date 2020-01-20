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Все про:концессия (105) порт (716) Херсон (125) Мининфраструктуры (769)

 Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стал украинский стивидор, – СМИ

Победителем конкурса по передаче в концессию имущественного комплекса государственного стивидора морского порта "Херсон" конкурсная комиссия при Министерстве инфраструктуры признала ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в отрасли, передает БизнесЦензор.

В Мининфраструктуры отказались комментировать эту информацию.

Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

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О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Группа "Рисойл" создана в 2000 году и зарегистрирована в Швейцарии (RISOIL S.A.), является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и побочных продуктов переработки подсолнечника из Украины. "Рисоил" имеет офисы в ряде стран Европейского Союза, Украине и Грузии. Совладелец и генеральный директор компании – Шота Хаджишвили.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170859
 
 
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