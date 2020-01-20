 Экспорт зерновых достиг 34 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 15,5 млн тонн пшеницы, 14,2 млн тонн кукурузы, 3,8 млн тонн ячменя.

По состоянию на 20 января этого года также экспортировано 207,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 1,2 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 56,14 млн тонн за счет показателей по кукурузе (+0,5 млн тонн – до 30,5 млн тонн) и пшенице (+0,5 млн тонн – до 20,5 млн тонн).