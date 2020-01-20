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 Жители Закарпатья сократили задолженность за газ на 13%

По состоянию на начало 2020 года задолженность жителей Закарпатской области за потребленный газ составила 1 млрд 620 тыс. грн, что на 13% меньше, по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В то де же время в компании подчеркивают, что сумма задолженности закарпатцев, которые пользуются газом, все равно остается слишком большой.

Так, больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района. Средняя задолженность одного потребителя составляет от 3500 до 4700 грн.

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В связи с задолженностью в течение 2019 года почти 16,5 тыс клиентов "Закарпатгаз Сбыта" получили предупреждения о прекращении поставок газа из-за долгов, что на 23% больше чем в 2018 году. Газоснабжение было прекращено 3747 потребителям Закарпатской области, что на 40% больше, чем в 2018 году.

Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет почти 42 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170854
 
 
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