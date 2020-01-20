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Все про:контракт (99) наблюдательный совет (276) Нафтогаз (1) Коболев (378)

 Коболев и набсовет "Нафтогаза" обсуждают возможность продления контракта

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления истекающего в конце марте 2020 года контракта.

Об этом сообщил Коболев в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен", – сказал Коболев.

Как сообщалось, 20 марта 2019 года возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом Кабинет министров с 23 марта 2019 года по 22 марта 2020 года продлил контракт с главой правления "Нафтогаза" Коболевым.

Перед этим, 6 марта, Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления набсовета. Согласно постановлению №226 от 6 марта 2019 года, соответствующие изменения внесены в положения о собрании акционеров и правлении новой редакции устава.

Окружной админсуд Киева 14 мая 2019 года в обеспечение иска Федерации работодателей нефтегазовой отрасли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров "Нафтогаза" по части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании. В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер. Кабмин в свою очередь обратился с жалобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170851
 
 
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