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Все про:железная дорога (441) Китай (1161) Укрзализныця (2583) Мининфраструктуры (769) Криклий (53)

 Китайская железнодорожная компания CRCC решила открыть представительство в Украине

АО "Украинская железная дорога" и uосударственная железнодорожная компания Китая China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Мы рады приветствовать начало сотрудничества крупнейших государственных железнодорожных компаний Украины и Китая. Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам главы министерства, украинская сторона надеется перезапустить и активизировать участие Украины в проектах "Один пояс - один путь", а также привлечь китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украинского государства в сообщении ЕС-КНР.

"Мы рассчитываем, что сотрудничество между Укрзализныцей и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции", – добавил Криклий.

China Railway Construction Corp. Ltd – китайская государственная строительная компания, которая в 2014 году была второй в мире строительной и проектной компанией по размеру выручки. Деятельность компании осуществляется по ряду направлений, в частности строительство инфраструктуры, железных дорог, магистралей, метро и проектов с соответствующим недвижимостью. Компания имеет опыт реализации проектов как в Китайской Народной Республике, так и за рубежом: в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Америке, Европе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170850
 
 
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