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 Мининфраструктуры планирует создать логистическую платформу для разных видов транспорта

Министерство инфраструктуры Украины намерено создать логистическую платформу, соединяющую разные виды транспорта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для Newsweek в рамках украинского промо ко Всемирному экономическому форуму, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно перезапустить модель перевозки с помощью инициатив, таких как единый проездной билет, который будет полезен для всех видов транспорта - автобус, поезд, самолет, и который позволит пассажирам оставить свой багаж в первой точке и забрать его в их пункте назначения. Мы хотим создать логистическую платформу, соединяющую разные виды транспорта, и все данные будут собраны в одном месте", - сказал Криклий.

При этом министр добавил, что в настоящее время "существует очень короткий список стран, которые начали осуществлять это".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170844
 
 
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"ХИПЕРЛУПИСТА ФАНТАЗІЯ". Як показує практика, усі ці витрибеньки з логістичними платформами, моделями перевозки, єдиними електронними квитками тощо, включаючи віртуальну логістичну платформу, є дієздатними лише при наявності належної кількості і якості рухомого транспорту. А враховуючи, що до цього нам ще далеко, то і логістичні платформи для різних видів транспорту це пережита нами "гиперлуписта" фантазія.
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