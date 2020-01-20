 Мининфраструктуры планирует создать логистическую платформу для разных видов транспорта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для Newsweek в рамках украинского промо ко Всемирному экономическому форуму, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно перезапустить модель перевозки с помощью инициатив, таких как единый проездной билет, который будет полезен для всех видов транспорта - автобус, поезд, самолет, и который позволит пассажирам оставить свой багаж в первой точке и забрать его в их пункте назначения. Мы хотим создать логистическую платформу, соединяющую разные виды транспорта, и все данные будут собраны в одном месте", - сказал Криклий.

При этом министр добавил, что в настоящее время "существует очень короткий список стран, которые начали осуществлять это".