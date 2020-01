 Связанная с бизнесменом из Днепра компания купила землю под строительство ТРЦ "Вырлица" в Киеве

Разрешение на завершение сделки уже предоставил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, рассмотрев заявления уполномоченных представителей компаний Qibox Fanancial Ltd. и AG Translogistics Ltd. регулятор разрешил Qibox Fanancial Ltd. купить акции Ovaro Holding limited, обеспечивающие 50% голосов в ее высшем органе управления.

"Компания Qibox Fanancial Ltd. не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины и связана отношениями контроля с физическим лицом – гражданином Украины", – говорится в решении АМКУ.

Согласно данным Единого госреестра, конечными бенефициарами AG Translogistics Ltd. являются Василий и Евгений Астионы, а также Михаил Кошляк – совладельцы Dnipro Agro Group.

В то же время, Qibox Fanancial Ltd. являлась формальным владельцем "Хорольского завода детских продуктов питания" бизнесмена Сергея Кобзаря до его приобретения (завода) братьями Астионами в начале 2019 года.

Ovaro Holding limited владеет девелоперской компанией XXI Century Investments Public Limited, главным активом в портфеле которой на сегодняшний день является участок площадью 32 га возле озера Вырлица в Дарницком районе Киева.

Компания ранее планировала реализовать на нем проект строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Вырлица" площадью 150-200 тыс. кв. м.

Бывший генеральный директор и совладелец компании "XXI Век" Олег Салмин подтвердил продажу своей доли в компании новым инвесторам в 2019 году.

"Основной актив "XXI Век" сейчас – участок под "Вырлицу" и ряд других более мелких активов. Продал, потому что привлечь деньги под такой масштабный проект сегодня в Украине сложно… Объект закроет полностью весь спрос в этом районе (Дарницкий, – ред.). Место там хорошее, но участок сложный, для строительства ТРЦ требуется $150-200 млн", – сказал Салмин, добавив, что, по его мнению, у покупателей было желание развивать проект.

Как сообщалось, в феврале 2019 года связанное с Василием Астионом ООО "Солтекс капитал" (он был указан подписантом компании на 5 февраля 2019 года) купило за 777,131 млн грн на аукционе права требований по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ Respublika. Общая площадь ТРЦ составляет 298 тыс. кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika являлся бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Покупку участка под ТРЦ "Вырлица" ранее также рассматривал основатель Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев, который развивает сеть мегамоллов в Киеве. Однако позднее он решил отказаться от покупки и сконцентрироваться на развитии проекта на собственном участке неподалеку. Согласно проекту, предполагалось, что ТРЦ "Вырлица" будет расположен вдоль просп. М.Бажана - от ст. метро "Харьковская" до ст. метро "Вырлица".