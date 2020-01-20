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Все про:доходы (281) прибыль (980) Укрпочта (367)

 "Укрпошта" увеличила доход от предоставления услуг на 21%

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, по оперативным данным компании, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

За указанный период "Укрпошта" получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.

В прошлом году компания нарастила объем работы с посылками в среднем до 47 тыс. в сутки и расширила услуги международной доставки.

Кроме того, по итогам года в активах у "Укрпошты" – 547 автомобилей, 8,3 тыс. новых компьютеров, 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.

По оперативным данным, ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неподконтрольной Украине территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170841
 
 
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Чистый, нечистый, валовый, реализационный....
Ты не выделывайся, ты пальцем покажи - укрпошта доходная или убыточная?
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