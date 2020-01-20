 Одесса стала крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов в 2019 году

Об этом еnkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

За 12 месяцев 2019 года через одесские нефтеперевалочные комплексы, контролируемые группой "Приват", на рынок поступило 201,5 тыс. тонн дизельного топлива, или 29% от всего объема морского импорта этого вида топлива, и 31,5 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (54%). По сравнению с предыдущим годом импорт ДТ через Одессу вырос в 2,6 раза, СУГ - в 14 раз.

На втором месте остается перевалочный терминал "Стивидоринг и К" в порту "Пивденный". В 2019 году импорт через него составил 203 тыс. тонн. По сравнению с 2018 годом объем поставок через этот терминал упал на 37% в первую очередь за счет многократного снижения морских поставок авиакеросина в Украину. Так, за 12 месяцев 2019 года через терминал "Стивидоринг и К" был оформлен импорт 191 тыс. тонн ДТ (27% от общего импорта ДТ по морю) и 11,8 тыс. тонн авиакеросина (28%).

С первого на третье место опустились нефтеперевалочные комплексы в порту "Николаев". Через нефтепродуктовую перевалку "Ойл Трансшипмент" на рынок поступило 100,5 тыс. тонн ДТ, 30,9 тыс. тонн авиатоплива и 4,8 тыс. тонн бензина. Также находящийся в порту "Николаев" комплекс по перевалке СУГ принял 23,2 тыс. тонн газа.

Как сообщалось, в 2019 году объем рынка моторного топлива вырос на 7%, до 10,9 млн тонн, что является максимальным значением с 2008 года, когда перед мировым финансовым кризисом он достигал 11,65 млн тонн.

Драйвером роста остается ДТ и автогаз. За год рынок ДТ увеличился на 7% (на 471 тыс. тонн), до 7 млн тонн, газа (без учета сырья для нефтехимии) - на 11% (на 195 тыс. тонн), до почти 2 млн тонн. Объем рынка бензина прекратил трехлетнее снижение, показав рост на 1,3%, или 25 тыс. тонн.

Из 471 тыс. тонн прироста объема рынка ДТ, примерно 300 тыс. тонн обеспечены за счет ликвидации "керосиновой схемы", когда в дизельное топливо подмешивалось авиационное, акцизный налог на которое в семь раз ниже.