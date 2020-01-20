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 Украина откроет посольство в Албании

В 2020 году планируется открыть посольство Украины в Албании.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил на пресс-конференции после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", - сказал Пристайко.

В настоящее время дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170834
 
 
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