 Украина откроет посольство в Албании

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил на пресс-конференции после переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании. Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", - сказал Пристайко.

В настоящее время дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.