[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.58
 Энергетика, Транспорт, Коррупция
  4757  7
Все про:Минобороны (280) топливо (273) дизтопливо (586) Prozorro (930) Грановский (121) Адамовский (117) закупки (1112)

 Крупнейший поставщик топлива для Минобороны сорвал 5 из 7 контрактов

Компании из группы "Трейд Коммодити" в 2019 году выиграли на тендерах Министерства обороны право на поставку наибольшего объема светлых нефтепродуктов, но при этом нарушили сроки поставки по пяти из семи контрактов.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro и правительственного портала Spending.gov.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Всего в 2019 году аффилированные с "Трейд Коммодити" компании "Торум", "Август Пром" и "Ферст Групп" подписали контракты на поставку 80,9 тыс. тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

В том числе компании обязались поставить 5,3 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн арктического, 16,58 тыс. тонн авиационного керосина и 18,04 тыс. тонн бензина А-80. Это 60% от всего законтрактованного министерством объема топлива по итогу прошлого года.

При этом компании группы в полном объеме смогли выполнить только два из семи контрактов. По пяти договорам изначальные сроки поставки были нарушены и начаты судебные разбирательства.

Согласно данным портала Spending.gov.ua, на 17 января 2020 года из законтрактованных 80,9 тыс. тонн компании из группы "Трейд Коммодити" поставили 57,41 тыс. тонн топлива или 71%. При этом, по тем же данным, другие поставщики в 2019 году выполнили свои контракты на 100%.

В частности, по контрактам на 18,04 тыс. тонн бензина А-80 компания "Ферст Групп" поставила 12,41 тыс. тонн (69%). В ходе судебного разбирательства поставщик объяснил срыв сроков тем, что ГФС блокировала работу его мини-НПЗ в Каменском с 16 июня по 23 августа 2019 года и он не имел возможности производить бензин. Сам же договор был подписан 2 июля, то есть в период, когда на мини-НПЗ уже проводились следственные мероприятия.

"Торум" не выполнил два контракта на поставку арктического дизтоплива от 23 января и 7 октября 2019 года. По состоянию на 17 января Минобороны подтвердило поставку 31, 76 тыс. тонн из 40,97 тыс. тонн (77,5%).

По январскому контракту отгрузки прекратились в апреле и "Торум" потребовал через суд разорвать договор из-за отказа министерства идти на повышение контрактной цены. По октябрьскому договору, по состоянию на 17 января, поставлено 81% от контрактного объема. В начале января поставщик через суд потребовал внести изменения в этот контракт.

Октябрьский контракт на авиакеросин "Торум", по данным Spending.gov.ua, выполнил на 20%, поставив 2,2 тыс. из 10,83 тыс. тонн и в начале 2020 года также обратился в суд.

Всего в 2019 г. Министерство обороны законтрактовало 141,74 тыс. тонн светлых нефтепродуктов: 35 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн "арктического" дизтоплива, 40,14 тыс. тонн реактивного топлива, 7,08 тыс. тонн бензина А-92, 18,04 тыс. тонн бензина А-80 и 500 тонн бензина А-95.

Читайте также: Прокуратура отправила в суд дело о растрате 58 миллионов на закупках Минобороны у "Трейд Коммодити"

Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).

В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи и продолжили работу в министерстве.

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170832
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где посаженные на цепь ..виновные в срыве поставок в военное время!!!?? нэма..?нафига ..такая страна...
 показать весь комментарий
 
 
В любом договоре предусматривается ответственность за невыполнение определенных пунктов. Как правило это уплата неустойки или расторжение договора.
 показать весь комментарий
 
 
Нам всё время тёрли по ушам что эта Трейд Коммодити принадлежит чуть ли не самому Пете Пороху и Полтораку и Грановскому и ещё хрен знает кому и вот прошло уже скоро год как Пети нет,нет ни Полторака,ни Грановского а эта левая фирма которая оформленная на какого то бомжа с уставным капиталом что то около 7 000 гр всё продолжает грабить ВСУ. Это говорит о том что поменялись лишь игроки за карточным столом и банковать стал Беня вместо Пети и теперь ворованные деньги из Армии текут в их карманы и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Как Медведчук, Коломойский и Грановский заправляют госсектор на миллиарды

Сайт Медведчука Oilpoint опубликовал занятную статистику "кто запрявлял госсектор в 2019-м". За многих людей там можно порадоваться.

1. Компании из орбиты "Трейд Коммодити", связанной с Игорем Грановским, заработали на государстве 4,74 млрд грн. Они поставляли дизель и керосин для "Укрзализныци". "Торум" заключил договоры с госучреждениями на 3,03 млрд гривен. "Фирма Фидея" и "Август Пром" поставили УЗ дизеля по дополнительным соглашениям на 1,1 млрд гривен. «Ферст Групп» обеспечила Минобороны бензином марки А-80.

2. Второе место по поставках досталось ОККО - 4,6 млрд грн. На 2,23 млрд был поставлен дизель для УЗ. Минобороны закупило керосина на 767 млн грн. Также поставлялось топливо для Нацполиции на 450,3 млн.

3. На третьем месте компании Wexler Group, которую связывают с Виктором Медведчуком. Речь идет об "Анвитрейд" и "Оптимус Ойл". Общая сумма договоров на поставку дизеля для УЗ составляла 2,26 млрд гривен.

4. Игорь Коломойский со своим приватом на четвертом месте - 1,96 млрд. "Оил-Трейд 2018" и "Укртатнафта" поставили дизель производства Кременчугского НПЗ для УЗ на 989 ​​млн гривен. "Ливайн Торг" заправил ряд полугосударственных облэнерго, в которых акционерами являются Игорь Коломойский и Константин Григоришин, и "Укрпочту", а также ряд коммунальных предприятий в Днепропетровской области. Всего компания подписала около 6000 договоров на 971 млн гривен из Прозорро.

5. Далее идут WOG - 1,85 млрд; SOCAR - 1,04; Glusco - 1,03 млрд (также след ведет к Медведчуку); БНК-Украина - 750 млн; KLO - 408,8 млн; Промтехснаб - 367,8 млн
 показать весь комментарий
 
...праФФисиАналы с трускавецкими дипломами... Крупнейший поставщик топлива для Минобороны сорвал 5 из 7 контрактов - Цензор.НЕТ 1219
 показать весь комментарий
 
 
Все,кто сталкивался с Прозоро, знает,что это фейк.Тендеры выигрывают заранее согласованные организации,и это не для кого несекрет.
 показать весь комментарий
 
барыга с папередниками и йулька нагадили........... больше вроде некому..... скажем
гепа и обе допы - милейшие люди
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Киев НБУ Новосад Пристайко США
 
 
 
 
 
 вверх