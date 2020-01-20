 Крупнейший поставщик топлива для Минобороны сорвал 5 из 7 контрактов

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro и правительственного портала Spending.gov.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Всего в 2019 году аффилированные с "Трейд Коммодити" компании "Торум", "Август Пром" и "Ферст Групп" подписали контракты на поставку 80,9 тыс. тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

В том числе компании обязались поставить 5,3 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн арктического, 16,58 тыс. тонн авиационного керосина и 18,04 тыс. тонн бензина А-80. Это 60% от всего законтрактованного министерством объема топлива по итогу прошлого года.

При этом компании группы в полном объеме смогли выполнить только два из семи контрактов. По пяти договорам изначальные сроки поставки были нарушены и начаты судебные разбирательства.

Согласно данным портала Spending.gov.ua, на 17 января 2020 года из законтрактованных 80,9 тыс. тонн компании из группы "Трейд Коммодити" поставили 57,41 тыс. тонн топлива или 71%. При этом, по тем же данным, другие поставщики в 2019 году выполнили свои контракты на 100%.

В частности, по контрактам на 18,04 тыс. тонн бензина А-80 компания "Ферст Групп" поставила 12,41 тыс. тонн (69%). В ходе судебного разбирательства поставщик объяснил срыв сроков тем, что ГФС блокировала работу его мини-НПЗ в Каменском с 16 июня по 23 августа 2019 года и он не имел возможности производить бензин. Сам же договор был подписан 2 июля, то есть в период, когда на мини-НПЗ уже проводились следственные мероприятия.

"Торум" не выполнил два контракта на поставку арктического дизтоплива от 23 января и 7 октября 2019 года. По состоянию на 17 января Минобороны подтвердило поставку 31, 76 тыс. тонн из 40,97 тыс. тонн (77,5%).

По январскому контракту отгрузки прекратились в апреле и "Торум" потребовал через суд разорвать договор из-за отказа министерства идти на повышение контрактной цены. По октябрьскому договору, по состоянию на 17 января, поставлено 81% от контрактного объема. В начале января поставщик через суд потребовал внести изменения в этот контракт.

Октябрьский контракт на авиакеросин "Торум", по данным Spending.gov.ua, выполнил на 20%, поставив 2,2 тыс. из 10,83 тыс. тонн и в начале 2020 года также обратился в суд.

Всего в 2019 г. Министерство обороны законтрактовало 141,74 тыс. тонн светлых нефтепродуктов: 35 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн "арктического" дизтоплива, 40,14 тыс. тонн реактивного топлива, 7,08 тыс. тонн бензина А-92, 18,04 тыс. тонн бензина А-80 и 500 тонн бензина А-95.

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Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).

В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи и продолжили работу в министерстве.

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".