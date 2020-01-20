 Крупнейший поставщик топлива для Минобороны сорвал 5 из 7 контрактов

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro и правительственного портала Spending.gov.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.
Всего в 2019 году аффилированные с "Трейд Коммодити" компании "Торум", "Август Пром" и "Ферст Групп" подписали контракты на поставку 80,9 тыс. тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.
В том числе компании обязались поставить 5,3 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн арктического, 16,58 тыс. тонн авиационного керосина и 18,04 тыс. тонн бензина А-80. Это 60% от всего законтрактованного министерством объема топлива по итогу прошлого года.
При этом компании группы в полном объеме смогли выполнить только два из семи контрактов. По пяти договорам изначальные сроки поставки были нарушены и начаты судебные разбирательства.
Согласно данным портала Spending.gov.ua, на 17 января 2020 года из законтрактованных 80,9 тыс. тонн компании из группы "Трейд Коммодити" поставили 57,41 тыс. тонн топлива или 71%. При этом, по тем же данным, другие поставщики в 2019 году выполнили свои контракты на 100%.
В частности, по контрактам на 18,04 тыс. тонн бензина А-80 компания "Ферст Групп" поставила 12,41 тыс. тонн (69%). В ходе судебного разбирательства поставщик объяснил срыв сроков тем, что ГФС блокировала работу его мини-НПЗ в Каменском с 16 июня по 23 августа 2019 года и он не имел возможности производить бензин. Сам же договор был подписан 2 июля, то есть в период, когда на мини-НПЗ уже проводились следственные мероприятия.
"Торум" не выполнил два контракта на поставку арктического дизтоплива от 23 января и 7 октября 2019 года. По состоянию на 17 января Минобороны подтвердило поставку 31, 76 тыс. тонн из 40,97 тыс. тонн (77,5%).
По январскому контракту отгрузки прекратились в апреле и "Торум" потребовал через суд разорвать договор из-за отказа министерства идти на повышение контрактной цены. По октябрьскому договору, по состоянию на 17 января, поставлено 81% от контрактного объема. В начале января поставщик через суд потребовал внести изменения в этот контракт.
Октябрьский контракт на авиакеросин "Торум", по данным Spending.gov.ua, выполнил на 20%, поставив 2,2 тыс. из 10,83 тыс. тонн и в начале 2020 года также обратился в суд.
Всего в 2019 г. Министерство обороны законтрактовало 141,74 тыс. тонн светлых нефтепродуктов: 35 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,97 тыс. тонн "арктического" дизтоплива, 40,14 тыс. тонн реактивного топлива, 7,08 тыс. тонн бензина А-92, 18,04 тыс. тонн бензина А-80 и 500 тонн бензина А-95.
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Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).
В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.
Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи и продолжили работу в министерстве.
По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.
Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".
Сайт Медведчука Oilpoint опубликовал занятную статистику "кто запрявлял госсектор в 2019-м". За многих людей там можно порадоваться.
1. Компании из орбиты "Трейд Коммодити", связанной с Игорем Грановским, заработали на государстве 4,74 млрд грн. Они поставляли дизель и керосин для "Укрзализныци". "Торум" заключил договоры с госучреждениями на 3,03 млрд гривен. "Фирма Фидея" и "Август Пром" поставили УЗ дизеля по дополнительным соглашениям на 1,1 млрд гривен. «Ферст Групп» обеспечила Минобороны бензином марки А-80.
2. Второе место по поставках досталось ОККО - 4,6 млрд грн. На 2,23 млрд был поставлен дизель для УЗ. Минобороны закупило керосина на 767 млн грн. Также поставлялось топливо для Нацполиции на 450,3 млн.
3. На третьем месте компании Wexler Group, которую связывают с Виктором Медведчуком. Речь идет об "Анвитрейд" и "Оптимус Ойл". Общая сумма договоров на поставку дизеля для УЗ составляла 2,26 млрд гривен.
4. Игорь Коломойский со своим приватом на четвертом месте - 1,96 млрд. "Оил-Трейд 2018" и "Укртатнафта" поставили дизель производства Кременчугского НПЗ для УЗ на 989 млн гривен. "Ливайн Торг" заправил ряд полугосударственных облэнерго, в которых акционерами являются Игорь Коломойский и Константин Григоришин, и "Укрпочту", а также ряд коммунальных предприятий в Днепропетровской области. Всего компания подписала около 6000 договоров на 971 млн гривен из Прозорро.
5. Далее идут WOG - 1,85 млрд; SOCAR - 1,04; Glusco - 1,03 млрд (также след ведет к Медведчуку); БНК-Украина - 750 млн; KLO - 408,8 млн; Промтехснаб - 367,8 млн
гепа и обе допы - милейшие люди