 "Альфа-Банк" ввел кредиты для бизнеса с плавающей ставкой

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Для клиентов с годовой выручкой от 50 илн до 300 млн грн банк предлагает кредиты с плавающим типом ставки, которая рассчитывается по формуле: учетная ставка НБУ + 4% (по состоянию на 20 января 2020 года – 17,5%). При понижении учетной ставки НБУ ставка кредитования по договору также будет снижаться", – говорится в сообщении.

При этом для клиентов МСБ с годовой выручкой до 50 млн грн банк устанавливает процентную фиксированную ставку в размере от 21,4%.

"На рынке начали появляться интересные кредитные предложения, которые должны улучшить работу трансмиссионного механизма. Из текста новости очень хорошо видно, как на размер ставки влияет масштаб кредита. По моим наблюдениям, чем выше сумма кредита, тем более чувствительна к изменению учетной по нему ставка", – прокомментировал член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран новую кредитную программу "Альфа-Банка".

Читайте также: Банки сократили кредитование бизнеса за год на 7%, – НБУ

Как сообщалось, 15 октября "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.