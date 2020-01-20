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 Египет привлек $450 миллионов инвестиций в разведку месторождений нефти и газа

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта заключило 9 соглашений с мировыми компаниями на ведение поисково-разведочных работ в западных районах Сахары и на шельфе Средиземного моря на общую сумму не менее $452,3 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на египетское ведомство, передает БизнесЦензор.

В общей сложности в рамках подписанных соглашений, семь из которых касаются сухопутных территорий и два - морских, будет пробурено 38 разведочных скважин.

Работы в различны районах Сахары на территории Египта будут вести Shell и американская Apache Corp в сотрудничестве с египетской Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). Соглашения по морским проектам были подписаны с Shell, малазийской Petronas, британской BP и египетской газовой компанией EGAS.

В общей сложности Египет подписал с июля 2014 года 79 нефтегазовых соглашений, еще 4 соглашения ожидают одобрения со стороны парламента страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170822
 
 
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