 Концессионера для порта "Херсон" выберут на этой неделе, – АМПУ

Об этом сообщил и.о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По обоим пилотным проектам в портах "Ольвия" и "Херсон" завершен прием заявок, определены инвесторы, которые допущены до участия в конкурсе. Уже на этой неделе станет известно, какая компания сделала наиболее выгодное предложение для государства и развития госстивидора в порту "Херсон". По "Ольвии" комиссия определит победителя до конца января", - сообщил Вецкаганс.

При этом он отметил, что уже готовится документация по концессионным проектам в портах "Бердянск", "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный".

"Это тот путь, который уже прошли почти все в Черном море. Украине также необходимо завершить выход государства из стивидорной деятельности и заниматься только развитием стратегической инфраструктуры", - считает и.о. главы АМПУ.

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, так называемая "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.

В числе компаний, подавших заявки на участие в конкурсе по "Херсону" - Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия и Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

Конкурсные предложения на участие в конкурсе по "Ольвии" подали компания QTerminals (Катар) и объединения ООО "Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин" (оба - Николаев).