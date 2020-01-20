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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:НБУ (4356) Нацкомфинуслуг (60)

 Нацбанк создал два департамента для новых функций в рамках проекта "сплит"

Национальный банк Украины трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые получит с 1 июля 2020 года от Нацкомфинуслуг в рамках проекта "сплит".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Так, созданы два новых департамента: методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в блоке "Монетарная стабильность" и надзора за страховым рынком в блоке "Пруденциальный надзор".

До 1 июля 2020 года эти подразделения будут заниматься разработкой предложений Национального банка к законодательным инициативам, нормативно-правовым актам и процессам, которые будут способствовать эффективному правопреемству функций от Нацкомфинуслуг.

После передачи функций Нацкомфинуслуг, то есть после 1 июля 2020 года, Департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за осуществление пруденциального надзора за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками, а Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений - за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по вопросам регулирования небанковского финансового рынка.

Также была обновлена действующая структура Национального банка. Так, в структуре Департамента надзора за финансовыми учреждениями (ранее - Департамент банковского надзора) создано Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями, а в структуре Департамента выездных проверок (ранее - Департамент выездных проверок банков) создано Управление проверок небанковских финансовых учреждений.

Кроме того, была полностью обновлена структура Департамента лицензирования, которая отныне будет включать в себя четыре управления: лицензирование кредитных организаций, лицензирование страховых компаний, лицензирование финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг. В ближайшее время будут объявлены конкурсные отборы на руководящие должности во вновь созданных подразделениях и подбор на вакантные должности, которые появились в результате внесения изменений в организационную структуру Национального банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170805
 
 
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