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Все про:рейтинг (620) инновации (38) Bloomberg (31)

 Украина опустилась на пятое место с конца в рейтинге инновационных экономик мира, – Bloomberg

Украина потеряла на три позиции и заняла 56 место в рейтинге 60 инновационных экономик мира.

По оценке Bloomberg, в рейтинге-2020 самой инновационной признана экономика Германии, которая обошла возглавлявшую список в последние годы Южную Корею, передает БизнесЦензор.

На третье место в рейтинге вышел Сингапур, четвертую позицию сохранила Швейцария, а на пятую поднялась Швеция.

Украина опустилась на пятое место с конца в рейтинге инновационных экономик мира, – Bloomberg 01

Украина заняла 56 место из 60 стран, уступив Катару. На 57 месте расположился Вьетнам, 58-60 места занимают Египет, Казахстан и Макао.

Украина опустилась на пятое место с конца в рейтинге инновационных экономик мира, – Bloomberg 02

Как сообщалось, год назад Украина потеряла 7 позиций и заняла 53 место из 60 стран в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg.

Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономики мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170801
 
 
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 Топ комментарии
 
Оце діжіталізація так діжіталізація.
"Ну хоть паржом" ©
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И эти молодые лица будут всех поучать что за 28 лет не чего не сделано. Сами то что сделали?
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И куда делись цензоровские же активисты? никто не умничает.
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Они там где больше платят. Нагадить под статьей про Тимошенко сбегаются десятки-сотни троллей и "полезных (для троллей) идиотов" с тысячей высеров.
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Оце діжіталізація так діжіталізація.
"Ну хоть паржом" ©
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И эти молодые лица будут всех поучать что за 28 лет не чего не сделано. Сами то что сделали?
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Рашки в списке вообще нет. Пещерная экономика.
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Напомнило:
- Вы самый жалкий пират, о котором я только слышал.
- Но вы обо мне слышали!

Так и тут - находиться в топ-60, пусть и в хвосте, самых инновационных экономик - в принципе, не плохо. Но можно и лучше.
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как может быть 60 инновационных экономик???))) ну их может быть 10-20..остальные это тогда просто экономики)))
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