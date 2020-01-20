 Украина опустилась на пятое место с конца в рейтинге инновационных экономик мира, – Bloomberg

По оценке Bloomberg, в рейтинге-2020 самой инновационной признана экономика Германии, которая обошла возглавлявшую список в последние годы Южную Корею, передает БизнесЦензор.

На третье место в рейтинге вышел Сингапур, четвертую позицию сохранила Швейцария, а на пятую поднялась Швеция.

Украина заняла 56 место из 60 стран, уступив Катару. На 57 месте расположился Вьетнам, 58-60 места занимают Египет, Казахстан и Макао.

Как сообщалось, год назад Украина потеряла 7 позиций и заняла 53 место из 60 стран в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg.

Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономики мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.