 Украина опустилась на пятое место с конца в рейтинге инновационных экономик мира, – Bloomberg

По оценке Bloomberg, в рейтинге-2020 самой инновационной признана экономика Германии, которая обошла возглавлявшую список в последние годы Южную Корею, передает БизнесЦензор.
На третье место в рейтинге вышел Сингапур, четвертую позицию сохранила Швейцария, а на пятую поднялась Швеция.
Украина заняла 56 место из 60 стран, уступив Катару. На 57 месте расположился Вьетнам, 58-60 места занимают Египет, Казахстан и Макао.
Как сообщалось, год назад Украина потеряла 7 позиций и заняла 53 место из 60 стран в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg.
Bloomberg ежегодно анализирует 60 экономики мира и выпускает рейтинг накануне Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования.
"Ну хоть паржом" ©
Есть, 26 место. Но там все подкуплены Путиным.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-opustilas-v-reytinge-innovatsionnyh-ekonomik-bloomberg
- Вы самый жалкий пират, о котором я только слышал.
- Но вы обо мне слышали!
Так и тут - находиться в топ-60, пусть и в хвосте, самых инновационных экономик - в принципе, не плохо. Но можно и лучше.