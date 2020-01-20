 Подделкой оказались 20% наименований масла в торговый сетях, – Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по результатам масштабного мониторинга сливочного масла в рамках проекта "Стоп Фальсификат", передает БизнесЦензор.

Для исследования были отобраны образцы сливочного масла в торговых сетях четырех регионов: Сумы, Черкассы, Новая Одесса Николаевской области и Калуша Ивано-Франковской области.

Всего было отобрано 77 образцов масла (231 пачка). Из общего количества по 77 пачек масла было отправлено в две лаборатории для исследования: Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Киевской области и Государственное предприятие "Укрметртестстандарт". Еще 77 остались у экспертов в качестве контрольного/ арбитражного образца.

Согласно этикеткам продукции, отобранные образцы масла были представлены 30 производителями: 28 – украинских, два – немецких.

"По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла (– фальсификат (Сумы – 3 образца; Новая Одесса – 2; Черкассы – 3; Калуш – 8). Общее количество производителей, названия которых значились на маркировке фальсифицированного масла – 7", – сказано в сообщении.