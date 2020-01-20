 Насиров финансировал бизнес соратника личного адвоката Трампа, – WSJ

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", – пишет издание.

По данным WSJ, Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в $10 млн.

Как сообщалось, в Украине Насирова подозревают в махинациях с предоставлением рассрочки по уплате налогов для фирм беглого бизнесмена Александра Онищенко. Осенью 2019 года дело Насирова было передано в Высший антикоррупционный суд.

Обвинение считает, что Насиров 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепутата, принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В результате чего госбюджет не получил 2 млрд грн.

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Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Позднее решением суда он был уменьшено до 36 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.