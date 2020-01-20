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 Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

За первые две недели нового года украинские банки снизили ставки по депозитам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,34 процентного пункта, до 13,20% годовых. Чуть меньше просели в цене сбережения на периоды свыше года – на 0,25 п.п., до 13,03% годовых.

Депозиты в гривне сроком от месяца до 3 подешевели на 0,22 п.п. – до 10,92% годовых. Бессрочные сбережения упали в цене на 0,19 п.п., до 7,27% годовых. Доходность вкладов на период от полугода до года опустилась на 0,15 п.п. и составляет 14,02% годовых. А вклады на сроки до месяца подорожали на 0,19 п.п. и предоставляют 9,63% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах также максимально упали для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,17 п.п., до 1,78% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – 0,11 п.п., до 2,49% годовых.

Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,10 п.п. – до 2,34% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. – до 0,47% годовых. В то же время доходность вкладов периодом до месяца выросла на 0,17 п.п. – до 1,15% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро максимально снизились для вкладов на периоды свыше года – на 0,21 п.п., до 1,59% годовых. Синхронно опустилась доходность вкладов на периоды от месяца и от 3 месяцев – на 0,13 п.п., до 0,94% и до 1,14% годовых соответственно.

Депозиты в европейской валюте на период от полугода до года снизили стоимость на 0,10 п.п. – до 1,60% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. – до 0,36% годовых. А вклады сроком до месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,70% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170791
 
 
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