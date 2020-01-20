 Компания россиянина выиграла тендер на проектирование взлетной полосы аэропорта в Днепре (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Всего участие в аукционе принимали четыре компании: "Прогресстех-Украина", "Альтис-Констракшн", "Институт Укрдорпроект" и ГП "Пивденьдипрондиавиапром". Согласно тендерной документации, заказчиком выступает ГП "Финансирование инфраструктурных объектов", работы должны быть выполнены до 30 июня 2020 года.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры позднее заявили, что победителем аукциона ООО "Прогресстех" выбрала система электронных госзакупок Prozorro, поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока что ООО "Прогресстех" не определено победителем тендера.

Так, после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Тендерный комитет изучает предложения претендентов и представленные документы.

"Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за недостатков, выявленных в его тендерном предложении. Решение о победителе тендера будет опубликовано на сайте Министерства инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров отказался от финансирования проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в пользу проектирования и строительства аэропорта "Днепропетровск".

Ранее ГП "Финансирование инфраструктурных объектов" объявило новый тендер на разработку и экспертизу строительства аэропорта "Днепропетровск".

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.