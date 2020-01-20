 В Украине запустили онлайн-регистрацию пользователя автотранспорта

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации сообщает БизнесЦензор.

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", - сообщает министерство..

Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате.

Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ей не принадлежит.

Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки.

"Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге имеет непосредственно водитель авто, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)", - говорится в сообщении.

Электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц. На одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя.