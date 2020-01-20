 Moody's положительно оценил стратегию развития финансового сектора Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету Moody's Credit Outlook, стратегия направлена на укрепление финстабильности, приведение нормативно-правовой базы и надзора в Украине в соответствие со стандартами ЕС, а также совершенствование корпоративного управления и управления рисками в финансовых учреждениях

Эксперты агентства отметили, что увеличение финансовой доступности за счет расширения доступа населения к финансовым услугам поддержит комиссионные доходы банков.

Как сообщалось, Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов 16 января подписали Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Документ предусматривает, что доля госбанков в активах банковской системы до 2025 года уменьшится с 60,1% до не более 25%.

Доля неработающих кредитов в банковской системе уменьшится и не будет превышать 10% от общего объема кредитов (против 52,9% в 2019 году). При этом чистые кредиты в валюте от общего объема кредитов на чистой основе уменьшатся с 41,4% до не более 30%, а валютные депозиты не будут превышать 30% от общего объема депозитов (против 41,7% в 2019 году).

Объем чистых банковских кредитов вырастет с 16,5% до 22% к ВВП, а уровень проникновения кредитования МСП - с 1,4% до 3% к ВВП.