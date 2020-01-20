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 К началу января 10 украинских банков нарушали нормативы, – Нацбанк (обновлено)

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRвв Мисто Банка по состоянию на 1 января 2020 года находился на уровне 76,04% при необходимом минимальном уровне 100%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил Нацбанк Украины, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали Мегабанк (92,3%), Первый инвестиционный банка (80,39%), Банк инвестиций и сбережений (70,92%), Юнекс Банк (34,64%) и ПУМБ (33,22%).

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали Индустриалбанк (49,87%), Проминвестбанк (38,67%) и Мисто Банк (34,41%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 5%) нарушали ПриватБанк (233,44%), Ощадбанк (181,36%), Проминвестбанк (77%), Индустриалбанк (14,9%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 5%) нарушал Проминвестбанк (50,15%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170773
 
 
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