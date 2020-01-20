 В Киеве за год демонтировано 18 тысяч рекламных конструкций

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным КП "Киевреклама" от 28 декабря 2019 года, 61% рекламных средств были демонтированы владельцами.

Как сообщалось, в течение 2018 года в столице было демонтировано 16,8 тыс.рекламных конструкций, тогда как в 2017 году – 8,6 тыс.

В ноябре-2018 года Киевский горсовет изменил правила размещения и демонтажа наружной рекламы, в частности, запретил размещение рекламных средств на элементах благоустройства.

Запрещается, в частности, размещение рекламы на элементах благоустройства, в частности, на оборудовании наружного освещения, на покрытиях площадей, улиц, дорог, тротуаров, зеленых насаждениях, столбах, лавочках, указателях, заборах, опорных стенах.

Наружные рекламные средства должны иметь маркировку, содержащую информацию о распространителе, номер телефона, номер разрешения и срок его действия. Рекламные средства без маркировки подлежат демонтажу.