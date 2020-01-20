 Минэкономики предложило снизить норму дивидендов для госпредприятий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту правительственного постановления, предлагается также в случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2020 года расторгать контракт с руководителями таких госкомпаний.

Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн.

Госкомпании по итогам 2019 года планируют получить общую чистую прибыль 58,9 мрд грн, из которых в счет дивидендов за прошлый год "Нафтогаз" уплатил 8,5 млрд грн, отмечается в документе.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.