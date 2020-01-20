[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.58
 Власть, Финансы
  67  0
Все про:Минэкономразвития (957) дивиденды (253)

 Минэкономики предложило снизить норму дивидендов для госпредприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту правительственного постановления, предлагается также в случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2020 года расторгать контракт с руководителями таких госкомпаний.

Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн.

Госкомпании по итогам 2019 года планируют получить общую чистую прибыль 58,9 мрд грн, из которых в счет дивидендов за прошлый год "Нафтогаз" уплатил 8,5 млрд грн, отмечается в документе.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170766
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Киев Новосад Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх