[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.58
 Финансы
  375  0
Все про:валюта (907) гривня (704) Межбанк (124) НБУ (4349)

 НБУ на прошлой неделе почти на треть уменьшил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в период с 13-го по 17 января купил на межбанковском валютном рынке $100 млн, что на 32,4% меньше, чем неделей ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению центробанка, весь объем валюты регулятор продал по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $298 млн, продал - $30 млн.

В 2019 году центробанк купил на межбанке $8,463 млрд, продал - $529,23 млн. В частности, сумма чистой покупки валюты в декабре составила $2,983 млрд, продажи - $50 млн, тогда как в ноябре Нацбанк выкупил $867,8. В октябре регулятор приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк купил $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170751
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Киев Новосад Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх