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 НБУ обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Национальный банк Украины обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита с учетом стоимости всех дополнительных услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Теперь к стоимости потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др", - сообщает НБУ.

Цель нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170738
 
 
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