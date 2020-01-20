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Все про:Аваков (175) зарплата (637) Кабмин (3801) надбавки (8) премия (50) минимальная зарплата (91) Пристайко (4) Маркарова (169) Дмитрий Дубилет (40) Гончарук_Алексей (207) Зоряна Скалецкая (6)

 Кабмин опубликовал зарплаты и премии министров за 2019 год. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров Украины опубликовал официальные зарплаты и премии министров украинского правительства в период с сентября по декабрь 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

Самая большая средняя зарплата за сентябрь-декабрь 2019 года оказалась у министра внутренних дела Арсена Авакова – 100,041 тыс грн.

В сентябре Аваков получил 33,93 тыс грн, в октябре 82,072 тыс грн, в ноябре – 97,623 тыс грн. В декабре Авакову насчитали 186,541 тыс грн выплат с учетом 49,225 тыс грн надбавок и 137,317 тыс грн премий. Фактически Авакову выплачено за декабрь 150,166 тыс грн после выплат налогов и сборов.

Самая маленькая средняя зарплата за 2019 год оказалась у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета – 32,386 тыс грн. В сентябре-октябре Дубилет получил по 48 тыс грн, в ноябре – 16 тыс грн, в декабре Дубилету с учетом 17,544 тыс надбавок выдали после налогов и сборов 14,123 тыс грн.

Три министра получили материальную помощь. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко – 111,848 тыс грн, министр социальной политики Юлия Соколовская – 94,788 тыс грн и министр в делах ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев Оксана Коляда – 41,492 тыс грн.

Премьер Алексей Гончарук получил в сентябре 61,916 тыс грн, в октябре – 60,087 тыс грн, в ноябре – 43,724 тыс грн. В декабре после выплаты налогов и сборов Гончарук получил 61,333 тыс грн. В декабре Гончаруку выдали 40 тыс грн надбавок и 36,19 тыс грн премии.

В сентябре Скалецкая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая получила 15,896 тыс грн, в октябре – 22,036 тыс грн, в ноябре – 34,841 тыс грн. В декабре с учетом надбавок и премий на руки Скалецкая получила 76,465 тыс грн.

Министр финансов Украина Оксана Маркарова в 2019 году получила среднюю зарплату в 62,075 тыс грн. В сентябре зарплата Маркаровой составила 36,384 тыс грн, в октябре – 61,890 тыс грн, в ноябре – 60,637 тыс грн. В декабре в общем Маркаровой насчитали 89,387 тыс грн, из которых 36,387 тыс грн составили надбавки, 53 тыс грн – премии. После вычета налогов и сборов Маркарова получила за декабрь 71,957 тыс грн.

Кабмин опубликовал зарплаты и премии министров за 2019 год 01
Кабмин опубликовал зарплаты и премии министров за 2019 год 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170724
 
 
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Даёшь инфографику зарплат коллег по миру!
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Авакову с Миловановым завышено. Остальным норм.
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расходы лучше опубликуйте, там больше раз в 10
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А почему наши СМИ в Украине не публикуют заработные платы мэров городов, руководителей гор. водоканалов , теплосетей - которые на протяжении пяти лет получали, да и сейчас получают больше чем по 100000 гривен, простые работники от 3000 - 5000 гр. при том, что по всей Украине текут трубопроводы гор. водоканалов и теплосетей, ЭТО разве нормально. А почему наши СМИ не поднимают вопрос как мамочкам с грудными детками прожить на 800 гр., ИЛИ почему прожиточный минимум 2027 гр., А ДЛЯ НЕ ТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 1638 - ЭТО ТАК ЗАСТАВЛЯЮТ НЕ ТРУДОСПОСОБНЫХ СТАТЬ ТРУДОСПОСОБНЫМИ ИЛИ, ЧТО БЫ ОНИ ПО БЫСТРЕЕ ВЫМЕРЛИ!??? НАД ЭТИМ КТО НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛСЯ, ИЛИ ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО!??.
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Это конечно всем очень интересно, но до сегодняшнего дня подобную информацию никогда не публиковали в принципе, а сейчас публикуют, что ж вас конкретно по этой публикации не устраивает?
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