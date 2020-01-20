[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.58
 Транспорт, Коррупция
  9401  7
Все про:Укрзализныця (2582) Prozorro (928) закупки (1109)

 "Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры для вагонов по 1,5 миллиона за штуку (обновлено)

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 3 января по результатам тендеров заказал у АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн грн.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,5 млн грн.

Речь идет о кондиционерах АВК-25, изготовленных по чертежам КЮЛИ.632381.051ГЧ. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрев в режиме теплового насоса 20 кВт.

Как отмечает издание, самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в 5 раз меньше цены для "Укрзализныци".

В свою очередь в пресс-службе "Укрзализныци" отмечают, что сравнивать цены систем кондиционирования для пассажирских вагонов с бытовыми кондиционерами некорректно.

"На самом деле крышная система кардинально отличается от бытовых кондиционеров, какими бы мощными они ни были. Это оборудование имеет гораздо большее количество узлов. Оно не является серийным и изготавливается на заказ в соответствии с действующими нормативами", – пояснили в компании.

В частности, кондиционеры для вагонов адаптированы к работе в условиях дополнительных нагрузок. Среди них вибрация, возникающая при движении поездов, большие перепады температуры, а также напряжения в электросети.

В целом система кондиционирования воздуха для вагонов включает кровельный блок, монтажные и электрические схемы моноблока, сервисную панель для диагностики неисправностей, оборудование для индивидуального регулирования температуры воздуха в каждом купе, запасные части, датчики, инструменты и тому подобное. Кроме того, в стоимость таких систем включены услуги по пусконаладочным работам и ввод техники в эксплуатацию.

В то же время 2018 году "ЦОП" заказывал посреднику ООО "СП Климатехника" кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн грн. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас - два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.

Производитель "Завод" Экватор "принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край", а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское ООО "НПО "А.Т.О.Р" Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

ООО "Элпо Украина" бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является "Экватор", а пульта регулирования температуры - "А.Т.О.Р". Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Кроме того, "Tida Technic Ltd" (Великобритания) требовала от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что "ЦОП" раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификации.

Перед этим АМКУ по жалобе ООО "НТП "Трансинвест" приказал отменить общий тендер ожидаемой стоимостью 46,39 млн грн. через допущение к оценке менее двух тендерных предложений, потому что "А.Т.О.Р" не прошел преквалификацию.

Остальные пять тендеров "ЦОП" обжалованы в АМКУ отклоненным ООО "НТП "Трансинвест".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170719
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Женя Кравцов все так же благополучно и комфортно восседает в своем кресле... Яркий пример титанической борьбы ЗЕвласти с казнокрадством.
 показать весь комментарий
 
 
ну. и где посадки коррупционеров? А, Рябошапка? Вы ж обещали!
 показать весь комментарий
 
 
рябокепка тоже ж не лох, жить на 100тыс. зарплаты в месяц
 показать весь комментарий
 
Продам деревянные зубоковеряшки, одна упаковка(100 шт) по цене 1390 грн "Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры для вагонов по 1,5 миллиона за штуку - Цензор.НЕТ 6076
 показать весь комментарий
 
Борьба с левыми схемами рулит. Слава ЗЁ дебилам!
 показать весь комментарий
 
Верхівку Укрзалізниці треба під суд з повною кронфіскацією майна і заморозкою всіх рахунків на Заході та Сході, по іншому їх красти не від учиш "Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры для вагонов по 1,5 миллиона за штуку - Цензор.НЕТ 28
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Киев Новосад Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх