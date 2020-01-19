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 Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Основатель SpaceX Илон Маск написал в Twitter о планах отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Компания намерена строить для этого 100 космических кораблей Starship в год, чтобы через 10 лет их число достигло тысячи.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Ранее Маск заявлял, что SpaceX сможет отправить пилотируемый космический корабль к Марсу уже в 2024 году.

Маск пишет, что звездолеты SpaceX будут способны поднимать на борту до 100 человек и до 100 тонн груза одновременно. Планируется выйти на уровень, когда 1000 кораблей будут отправляться в течение примерно 30 дней каждые 26 месяцев (когда между Землей и Марсом наименьшее расстояние).

Помимо освоения Марса у Маска есть другая глобальная цель - бизнесмен хочет обеспечить доступ к широкополосному интернету для людей по всему миру. В рамках этой миссии SpaceX в начале января вывела на орбиту третью партию из 60 спутников Starlink. Первую партию спутников запустили еще в конце мая, а вторую - в ноябре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170683
 
 
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Правильно, Маск. Из миллиона мертвых добровольцев получиться как раз столько перегноя, чтобы в будущем обеспечить тепличку для выращивания растений для 10-20 человек.
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Маск, лучше отправь на Плутон всех кацапов. Жители многих стран скинутся на это благое дело.
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Каклы, а вы не хотите на Марс? Это же самое то! Огромная планета - и везде Украина. Вы там себе и Крымов много нарежете, и воронежских областей... Кайфец! Так что запасайтесь скафандрами и баллонами, кацманавты!
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От собирателя не слышно претензий о недопустимости полётов на исконно русскую планету?
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Рожденственское письмо Деду Морозу мальчика Петрика.
Уважаемьій дедушка Мороз. В 2050-м году мне будет 40 лет. Я сльішал что в 40 лет жизнь только начинается. Я согласен подождать, но сделай пожалйуста так, чтобьі Илон Маск к 2050 году(мое сорокалетие) отправил на Марс не миллион человек, а 140(или сколько останется) миллионов человекообразньіх.
Очень тебя прошу. Ради всех святьіх.
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