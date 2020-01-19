 Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Ранее Маск заявлял, что SpaceX сможет отправить пилотируемый космический корабль к Марсу уже в 2024 году.

Маск пишет, что звездолеты SpaceX будут способны поднимать на борту до 100 человек и до 100 тонн груза одновременно. Планируется выйти на уровень, когда 1000 кораблей будут отправляться в течение примерно 30 дней каждые 26 месяцев (когда между Землей и Марсом наименьшее расстояние).

Помимо освоения Марса у Маска есть другая глобальная цель - бизнесмен хочет обеспечить доступ к широкополосному интернету для людей по всему миру. В рамках этой миссии SpaceX в начале января вывела на орбиту третью партию из 60 спутников Starlink. Первую партию спутников запустили еще в конце мая, а вторую - в ноябре.