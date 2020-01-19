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Все про:оплата (39) Amazon (136) биометрический_контроль (7)

 Amazon хочет внедрить оплату через ладонь, – WSJ

Компания Amazon создает кассовые терминалы, которые позволят покупателю связать информацию о дебетовой или кредитной картой с рукой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Так клиент сможет оплачивать покупки через ладонь, не используя карту или телефон.

Компания планирует разместить терминалы в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых центрах. В Amazon отказались от комментариев.

Компания рассматривает несколько вариантов того, как прийти к такому способу оплаты. Например, клиент вставляет карту в терминал, а затем позволяет ему сканировать руку. С этого момента покупателю нужно будет только положить руку на терминал, чтобы оплатить покупку.

Недавно Amazon подала патентную заявку на то, что она описала как "бесконтактную биометрическую идентификационную систему", которая включает в себя "ручной сканер, который генерирует изображения ладони пользователя". Данные, которые будут проходить через терминалы, в том числе где и когда покупатель совершил покупку, будут храниться в облаке Amazon, рассказали собеседники WSJ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170676
 
 
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