 Amazon хочет внедрить оплату через ладонь, – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Так клиент сможет оплачивать покупки через ладонь, не используя карту или телефон.

Компания планирует разместить терминалы в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых центрах. В Amazon отказались от комментариев.

Компания рассматривает несколько вариантов того, как прийти к такому способу оплаты. Например, клиент вставляет карту в терминал, а затем позволяет ему сканировать руку. С этого момента покупателю нужно будет только положить руку на терминал, чтобы оплатить покупку.

Недавно Amazon подала патентную заявку на то, что она описала как "бесконтактную биометрическую идентификационную систему", которая включает в себя "ручной сканер, который генерирует изображения ладони пользователя". Данные, которые будут проходить через терминалы, в том числе где и когда покупатель совершил покупку, будут храниться в облаке Amazon, рассказали собеседники WSJ.