 Принца Гарри и Меган Маркл обязали вернуть 2,4 миллиона фунтов за ремонт резиденции

Об этом сообщил Букингемский дворец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Meduza.

О решении самостоятельно обеспечивать себя и больше не выполнять обязанности членов королевской семьи пара объявила в начале января.

Как пишет The Guardian, Гарри и Меган придется выплатить в бюджет Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на ремонт резиденции Фрогмор.

Также супруги перестанут получать из британского бюджета свою часть от 82 млн фунтов стерлингов, которые выделяют королевской семье ежегодно.

Гарри и Меган 8 января объявили, что будут стремиться к финансовой независимости, при этом продолжат оказывать "полноценную поддержку" королеве Елизавете II.

Елизавета II в своем заявлении отметила, что "уважает и понимает" желание внука и его жены "жить более независимой жизнью".