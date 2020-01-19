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 Богатейшим человеком мира по версии Forbes стал Бернар Арно

Глава холдинга LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon и другими) Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Состояние Бернара Арно оценивается в $117 млрд, Джеффа Безоса - в $115,6 млрд. Список Forbes обновляется в реальном времени.

В пятерку богатейших людей мира вошли:

  • глава LVMH Бернар Арно ($117 млрд);
  • глава Amazon Джефф Безос ($115,6 млрд);
  • основатель Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд);
  • инвестор Уоррен Баффетт ($90,6 млрд);
  • основатель Facebook Марк Цукерберг ($82,2 млрд).

Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019 году) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170657
 
 
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Мда, а какая всего то нужна малость от этого, чтобы восстановить пирамиду ...Хеопса. Как не рационально используются ресурсы.
Ммммм, наверное эта цивилизация .....тоже!!! не выживет. Просто не умеют организоваться.
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