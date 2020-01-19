 Богатейшим человеком мира по версии Forbes стал Бернар Арно

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Состояние Бернара Арно оценивается в $117 млрд, Джеффа Безоса - в $115,6 млрд. Список Forbes обновляется в реальном времени.

В пятерку богатейших людей мира вошли:

глава LVMH Бернар Арно ($117 млрд);

глава Amazon Джефф Безос ($115,6 млрд);

основатель Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд);

инвестор Уоррен Баффетт ($90,6 млрд);

основатель Facebook Марк Цукерберг ($82,2 млрд).

Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019 году) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.