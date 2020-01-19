 Volvo зафиксировала рекордные продажи автомобилей шестой год подряд

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Volvo впервые за 93-летнюю историю реализовала более 700 тыс. автомобилей. Всего в мире в 2019 году компания продала 705 тыс. 452 автомобиля, что на 9,8% больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, что темпы роста на всех региональных рынках, где представлен бренд Volvo, оказались существенно выше среднего показателя по данным рынкам. В частности, Volvo увеличил свою долю на рынках Китая, США и Европы.

В США впервые с 2007 года компания преодолела рубеж в 100 тыс. реализованных автомобилей: продажи выросли на 10,1% и составили 108 тыс. 234 единицы. В Великобритании установлен рекорд с 1990 года. В Германии, где рост продаж оказался наиболее заметным и позволил превысить показатель в 50 тыс. реализованных автомобилей, был установлен рекорд за всю историю присутствия марки на данном рынке. Рост продаж в Китае составил 18,7% в годовом исчислении. Компания продала 154 тыс. 961 автомобиль, что стало абсолютным рекордом годовых продаж на отдельно взятом рынке.