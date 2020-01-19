 Минекоенерго предлагает НКРЭКУ временно ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансировки энергосистемы и ограничением украинской генерации, говорится в письме Минекоенерго к регулятору, который разместил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") в Facebook.

Минекоенерго отмечает, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой погоды, отсутствия достаточного количества предложений на разгрузку на балансировочном рынка, недостаточности стимулов для уменьшения небалансов, отсутствия эффективного рынка вспомогательных услуг.

Как отмечает Минекоенерго, в декабря 2019 года и в начале 2020 году в ОЭС наблюдается существенный профицит электроэнергии, который достигал 39 млн кВт-ч в сутки. В то же время министерство не видит предпосылок для улучшения ситуации в ближайшее время.

Министерство объясняет, что вмешательство регулятора нужно, поскольку ограничения импорта электроэнергии оператором рынка НЭК "Укрэнерго" может привести к судебным искам со стороны компаний, которые выкупили часть пропускной способности.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон "О рынке электроэнергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам электроэнергии из РФ. Новый закон также дает енергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год ) аукциона.