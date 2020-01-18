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Все про:Турция (508) Евросоюз (2034)

 Евросоюз резко сократил финансовую помощь Турции

Евросоюз на три четверти сократил финансовую помощь Турции, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.

Причинами такого решения Боррель называет газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительную помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170613
 
 
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