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Все про:Индия (136) Hyperloop (26)

 Индия отказалась от проекта сверхскоростной системы Hyperloop

Правительство индийского штата Махараштра отказывается от проекта сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу штата Мумбаи с индийским городом Пуна.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Как заявил журналистам заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар, проект Hyperloop пока "не реализован нигде в мире". "Пусть его сначала построят где-нибудь, хотя бы 10 км. Если он будет успешным, тогда мы рассмотрим возможность его внедрения в штате", — сказал замминистра.

Предыдущая администрация штата планировала выделить на проект Hyperloop $10 млрд. Предполагалось, что сверхскоростная трасса поможет уменьшить время передвижения между городами Мумбаи и Пуна с 3–4 часов до 35 минут.

Концепция Hyperloop была предложена бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. Над проектом работает, в частности, компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Она планировала построить одноименную сверхскоростную транспортную систему на Ближнем Востоке, чтобы сократить время в пути между Дубаем, Абу-Даби и городами Саудовской Аравии.

HTT заключила соглашения с рядом стран о строительстве и тестировании там подобных систем. В частности, в 2016 году договоренность была достигнута с правительством Словакии, в 2017 году — с правительством Индии, в 2018 году — с властями американских штатов Огайо и Иллинойс. Кроме того, переговоры велись и с российскими инвесторами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170604
 
 
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