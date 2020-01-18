 Глава МВФ ожидает от Украины выполнение установленных условий для новой программы финансирования

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement – англ.), которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета", - отметила глава Фонда.

Напомним: подобную позицию относительно новой программы EFF для Украины в МВФ озвучивали и в декабре. Тогда по просьбе Укринформа объяснить, какие предварительные условия должна выполнить Киев, в международном учреждении отметили, что Украина должна "сосредоточиться на поддержании макроэкономической политики".

В начале декабря 2019 года состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Стороны обсудили условия дальнейшего сотрудничества и достигли предварительной договоренности о новую трехлетнюю программу в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 миллиарда. При этом в Фонде положительно оценили "исключительный прогресс", достигнутый Украиной за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении прочной экономической политики.