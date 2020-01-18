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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:МВФ (1074) Кристалина Георгиева (2)

 Глава МВФ ожидает от Украины выполнение установленных условий для новой программы финансирования

Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $5,5 млрд, Киев должен выполнить ранее установленные условия, сказала в пятницу в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement – англ.), которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета", - отметила глава Фонда.

Напомним: подобную позицию относительно новой программы EFF для Украины в МВФ озвучивали и в декабре. Тогда по просьбе Укринформа объяснить, какие предварительные условия должна выполнить Киев, в международном учреждении отметили, что Украина должна "сосредоточиться на поддержании макроэкономической политики".

В начале декабря 2019 года состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Стороны обсудили условия дальнейшего сотрудничества и достигли предварительной договоренности о новую трехлетнюю программу в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 миллиарда. При этом в Фонде положительно оценили "исключительный прогресс", достигнутый Украиной за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении прочной экономической политики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170601
 
 
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