 Зеленский пригрозил перезагрузкой руководства "Нафтогаза" из-за премий

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам встречи Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, передает БизнесЦензор.

"Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – заявил президент.

Как сообщалось, в июне 2018 года набсовет "Нафтогаза" принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

В 2018 году были выплачены $21 млн. Почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор Юрий Витренко. Остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

30 декабря 2019 года Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

14 января 2020 года Витренко сообщал, что премии сотрудникам компании за полученные от "Газпрома" $2,9 миллиарда в рамках транзитных соглашений еще не выплачены.