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Все про:Минэкологии (129) Минэнергоугля (721) Арахамия (6) Алексей Оржель (46)

 В партии Зеленского усомнились в эффективности объединения Минэнергоугля и Минэкологии

Реорганизация Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения его к Министерству экологии и природных ресурсов было не лучшей идей, поскольку между энергетическим и экологическим направлениями существует конфликт интересов.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас во фракции есть мнение, что идея соединения министерства энергетики и министерства экологии является не очень хорошей. Потому, что одновременно энергетика, фактически, вредит экологии. В свою очередь, экологию необходимо защищать. И одному человеку сложно это (деятельность по развитию энергетического комплекса и защите окружающей среды, – ред.) сочетать. Эта наша мысль внутри фракции, мы будем поднимать этот вопрос", – сказал Арахамия.

Напомним, Минэнергоугля было реорганизовано путем присоединения к Минприроды решением правительства №829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" от 2 сентября 2019 года. Сейчас министерство возглавляет Алексей Оржель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170561
 
 
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